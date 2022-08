"Ukryta mobilizacja" w Rosji. Analitycy ISW: powstaje nowa brygada

Jak podał w swoim najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), w obwodzie orenburskim w Rosji formowana jest 72. samodzielna brygada zmotoryzowana. Według ekspertów, do jednostki mają być skierowani ochotnicy, zwerbowani ostatnio w obwodzie penzeńskim.

120 ochotników do "nieokreślonych jednostek"

ISW: kolejna fala mobilizacji

Jak podaje ISW, w ukraińskich obwodach donieckim i ługańskim (w samozwańczych i nieuznawanych "republikach") Rosjanie rozpoczęli ostatnio kolejną falę "ukrytej mobilizacji". Eksperci instytutu wskazują, że według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) te tak zwane republiki ludowe "siłowo mobilizują więcej mężczyzn, wcielając do rezerwy także osoby niezdolne do służby lub te, których wcielenie do wojska odroczono".