Raport: od początku wojny Rosja straciła ponad trzy tysiące czołgów

Od początku wojny w Ukrainie Rosja straciła ponad 3 tysiące czołgów oraz 5,6 tysiąca pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty - poinformował we wtorek Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS). W swoim corocznym raporcie oszacował jednocześnie ilość rosyjskiego sprzętu pancernego pozostającego w magazynach, które mogłoby służyć do uzupełniania strat.

Londyński think tank Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) we wtorek opublikował swoją doroczną analizę militarnego układu sił na świecie oraz wydatków na zbrojenia - "The Military Balance 2024".