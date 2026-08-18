Świat Londyn "będzie musiał odpowiedzieć". Moskwa grozi, jest reakcja Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Pożar magazynu Wildberries w miejscowości Kolodino pod Moskwą (16.08) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/STRINGER

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"Doniesienia, że reżim w Kijowie wykorzystuje brytyjskie drony do przeprowadzania ataków w głębi terytorium Rosji potwierdzają, iż Londyn celowo dąży do eskalacji kryzysu na Ukrainie, jednocześnie z hipokryzją deklarując chęć pokoju" - oświadczyła ambasada Rosji w Wielkiej Brytanii w komunikacie w mediach społecznościowych, opublikowanym także na stronie ambasady.

Według ambasady, Londyn "staje się wspólnikiem" w takich atakach i "świadomie wybiera eskalację konfliktu". Jak dodano, działania Londynu "nieuchronnie przyniosą konsekwencje, za które będzie on musiał odpowiedzieć".

"Im głębsze będzie jego zaangażowanie w konflikt (...) tym wyższa będzie cena" - ostrzegła Rosja.

❗ Seeking to contain Russia by proxy, the UK is acting as an accomplice and co-perpetrator of the bloody crimes and terrorist attacks committed by Ukrainian neo-Nazis.



London’s actions will inevitably carry consequences for which it will have to answer.https://t.co/zf9yJN1ZMl pic.twitter.com/LKhFGv8K5g — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) August 17, 2026 Rozwiń Źródło: X/Russian Embassy, UK

Rzecznik brytyjskiego MON odpowiada

Na groźby Rosji zareagowało ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. W oświadczeniu przekazanym BBC, rzecznik ministerstwa podkreślił, że jego kraj stoi "ramię w ramię" z Ukrainą i będzie przekazywał jej sprzęt, którego potrzebuje ona, by bronić się przed nielegalną inwazją Rosji.

"Rosja nie powinna mieć wątpliwości co do determinacji tego rządu w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz przeciwko Wielkiej Brytanii i naszym sojusznikom" - podkreślił rzecznik.

Ukraina używa brytyjskich dronów do ataków na Rosję

Źródło wojskowe potwierdziło BBC informację, że drony produkowane przez dwie brytyjskie firmy są używane przez Ukrainę do ataków Rosję. Ich celem są obiekty wojskowe i przemysłowe, w tym rafinerie, a także magazyny sieci handlowej Wildberries. Wcześniej informację tę podał brytyjski dziennik "The Times". Ocenia się, że ataki te spowodowały szkody w wysokości ponad 35 mld dolarów - pisze BBC.

W kwietniu brytyjskie ministerstwo obrony ogłosiło, że w tym roku przekaże Ukrainie 120 tysięcy dronów, w tym tysiące dronów bojowych dalekiego zasięgu

Obiekty należące do Wildberries są atakowane od 18 lipca. W ocenie władz w Kijowie są one uzasadnionymi celami wojskowymi, ponieważ służą do zaopatrywania rosyjskiej armii na froncie. Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę, że "unieruchomiono" siedem z dziesięciu głównych centrów logistycznych tej sieci. Tego dnia jednym z celów ukraińskich ataków był między innymi położony pod Moskwę największy magazyn Wildberries w kraju.