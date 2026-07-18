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Świat

Rosja ma planować mobilizację pół miliona żołnierzy

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Ćwiczenia Zapad-2025
Władimir Putin obserwuje ćwiczenia wojskowe Zapad 2025
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA
Dyrektor ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przewiduje "bardzo intensywną zimę" dla Ukrainy. Jak podał, tej jesieni Rosja planuje zmobilizować do 500 tysięcy żołnierzy.

Ukraińscy analitycy spodziewają się, że po wyborach do Dumy Państwowej, zaplanowanych na 18-20 września, władze rosyjskie ogłoszą mobilizację.

Ukrainę czeka "bardzo intensywna zima"

W sobotę na Telegramie dyrektor ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko przekazał, że Rosja chce zmobilizować do pół miliona żołnierzy tej jesieni.

"Część z nich planują skierować do walki w ciągu pierwszych dwóch tygodni mobilizacji, innych będą przygotowywać pod kątem potencjalnego otwarcia nowego kierunku na froncie. Taki jest plan Rosji" - napisał Kowałenko. Ostrzegł przy tym, że Ukrainę może czekać "bardzo intensywna zima".

"Ukraińscy żołnierze będą musieli wytrzymać w trudnych warunkach walki piechoty, gdzie zetrą się ludzie, drony, KAB-y [bomby kierowane - red.] i inne narzędzia zabijania" - dodał Kowałenko.

Wojna dronów

Ukraina kontynuuje uderzenia dronami i rakietami na cele w Rosji. Ostatnia seria została dokonana w nocy z piątku na sobotę.

W sobotę gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Pierwyszow powiadomił, że siedem osób zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku nocnego nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk.

Jak poinformował tego samego dnia ukraiński sztab generalny na Facebooku, ukraińskie bezzałogowce zaatakowały magazyn paliw w obwodzie moskiewskim Rosji, wywołując tam pożar, a także pięć statków i okręt patrolowy w pobliżu okupowanego przez Rosję Krymu

Źródło: PAP
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Tagi:
RosjaWojsko rosyjskieUkrainaWojna w Ukrainie
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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