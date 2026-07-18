Świat Rosja ma planować mobilizację pół miliona żołnierzy Oprac. Filip Czerwiński |

Władimir Putin obserwuje ćwiczenia wojskowe Zapad 2025 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej/PAP/EPA

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Ukraińscy analitycy spodziewają się, że po wyborach do Dumy Państwowej, zaplanowanych na 18-20 września, władze rosyjskie ogłoszą mobilizację.

Ukrainę czeka "bardzo intensywna zima"

W sobotę na Telegramie dyrektor ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko przekazał, że Rosja chce zmobilizować do pół miliona żołnierzy tej jesieni.

"Część z nich planują skierować do walki w ciągu pierwszych dwóch tygodni mobilizacji, innych będą przygotowywać pod kątem potencjalnego otwarcia nowego kierunku na froncie. Taki jest plan Rosji" - napisał Kowałenko. Ostrzegł przy tym, że Ukrainę może czekać "bardzo intensywna zima".

"Ukraińscy żołnierze będą musieli wytrzymać w trudnych warunkach walki piechoty, gdzie zetrą się ludzie, drony, KAB-y [bomby kierowane - red.] i inne narzędzia zabijania" - dodał Kowałenko.

Wojna dronów

Ukraina kontynuuje uderzenia dronami i rakietami na cele w Rosji. Ostatnia seria została dokonana w nocy z piątku na sobotę.

W sobotę gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Pierwyszow powiadomił, że siedem osób zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku nocnego nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk.

Jak poinformował tego samego dnia ukraiński sztab generalny na Facebooku, ukraińskie bezzałogowce zaatakowały magazyn paliw w obwodzie moskiewskim Rosji, wywołując tam pożar, a także pięć statków i okręt patrolowy w pobliżu okupowanego przez Rosję Krymu