Świat Dron trafił w wieżowiec. "Rosjanie kontynuują terror" Adam Styczek |

Rosja kontynuuje ataki. W Kijowie dron uderzył w wieżowiec Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek wieczorem o rosyjskim ataku dronem na kijowski wieżowiec. Zginęły dwie osoby, dziewięć zostało rannych. "Rosjanie kontynuują terror wobec naszego narodu, uderzając w budynki mieszkalne i zabijając ludzi" - podkreślił ukraiński prezydent.

"To kolejny dowód na to, że Rosja musi zostać poddana silniejszej presji. To oni kontynuują brutalne ataki. To oni przedłużają wojnę" - napisał.

The Russians continue their terror against our people, striking residential buildings and taking lives. This evening, Russia struck a high-rise apartment building in Kyiv with a “shahed” drone. As of now, two people have been reported killed. My condolences to their families and… pic.twitter.com/XGc9bV1uF4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026 Rozwiń Źródło: X

Kijowska prokuratura przekazała na Telegramie, że celem ataku był 25-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Reuters przekazał, że ciało jednej z ofiar zostało znalezione w samochodzie zaparkowanym obok budynku.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów Źródło zdjęcia: SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA

Rosyjskie ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta, przeprowadzane wcześniej głównie nocą, obecnie zakłócają codzienne życie niemal przez całą dobę - zauważył Reuters.

Wątpliwy rozejm energetyczny Trumpa

Zełenski we wcześniejszym wpisie w poniedziałek podkreślił, że "coraz wyraźniej widać, że Rosja nie chce przystać na rozejm energetyczny zaproponowany przez Stany Zjednoczone i zamierza kontynuować terrorystyczne ataki powietrzne na naszych obywateli i społeczności". "Tak właśnie się dzieje, gdy Rosja dostrzega perspektywę zwiększenia dochodów dla swojej machiny wojennej" - dodał.

Znajdujący się pod presją w związku z wysokimi cenami energii przed zaplanowanymi na przyszły miesiąc wyborami połówkowymi w USA, prezydent USA Donald Trump zaskoczył Kijów i europejskich sojuszników, ogłaszając w weekend, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie atakować wzajemnie swoich systemów energetycznych.

>> Trump ogłosił zawieszenie broni. Zełenski: to dla mnie nowość

Trump ogłosił rozejm energetyczny kilka dni po ujawnieniu informacji o zawarciu umowy na zakup oleju napędowego z Rosji. Działanie to Zełenski skrytykował jako odejście od wieloletniej polityki Zachodu, mającej na celu izolację rosyjskiej gospodarki.

Z kolei Trump wezwał Ukraińców do odsunięcia Zełenskiego od władzy w drodze wyborów. Była to wyjątkowo ostra wymiana zdań w relacjach między oboma przywódcami, które pozostają napięte, odkąd Trump powrócił do władzy w 2025 roku – zauważyła agencja Reuters.