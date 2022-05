Prorosyjscy separatyści w odezwie do lidera "republiki": Poborowi nie mieli doświadczenia, zostali wysłani na front. Stracili 40 procent oddziału

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W mediach społecznościowych pojawił się fragment nagrania, na którym żołnierze, przedstawiający się jako wojskowi samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, zarzucają swemu przywódcy Denisowi Puszylinowi, iż wbrew jego obietnicom rezerwiści zostali wysłani na linię frontu do Mariupola. Jak wskazał mężczyzna odczytujący odezwę do lidera separatystów, w oddziale, w którego skład wchodzili poborowi bez doświadczenia bojowego i przeszkolenia, straty sięgają 40 procent składu osobowego.

Nagranie w swych mediach społecznościowych wieczorem 23 maja udostępnił ukraiński dziennikarz Denis Kazański. Przedstawia ono grupę wojskowych, na czele których stoi mężczyzna odczytujący wezwanie zaadresowane do przywódcy separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Denisa Puszylina. Nadawcami apelu mają być żołnierze 3. batalionu 105. pułku strzelców.

Moment odczytania apelu do Denisa Puszylina

Mimo to - przekazał wojskowy - "od 13 marca stacjonowaliśmy na linii frontu w Mariupolu". Jak dodał, w okresie od 13 marca do 23 maja straty w oddziale wyniosły 40 procent stanu osobowego. - Żołnierze 3. batalionu są moralnie i fizycznie wyczerpani, co utrudnia realizację celów bojowych - kontynuował. Jak dodał, obecnie oddział znajduje się "na terytorium obcego państwa, konkretnie w Ługańskiej Republice Ludowej".