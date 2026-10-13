Władimir Putin modli się przy szczątkach Dymitra Dońskiego w Soborze św. Michała Archanioła (20.08.2026)

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Rosyjska Cerkiew Prawosławna konsekwentnie wspiera agresję zbrojną na Ukrainę od jej wybuchu w lutym 2022 roku. Władimir Putin publicznie zwracał się do patriarchy Cyryla, by błogosławił tę wojnę, a na front wysyłane są nawet szczątki prawosławnych świętych, ikony i krzyże, które mają podnosić morale żołnierzy.

Ostatni z takich przypadków, wysłanie na front kości księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego, zakończył się jednak kontrowersjami. We wrześniu relikwia została przywieziona na kluczowy dla Kremla odcinek walk w Donbasie, by pomóc - jak przekonywano - rosyjskiej armii w postępach. Ale nie pomogły, a co więcej w wyniku ukraińskich działań kontrofensywnych Rosjanie musieli uciekać z pola walki. I, według rosyjskich kanałów na Telegramie, zgubili cenną relikwię.

Duchowni rosyjskiej Cerkwi zaprzeczają, by tak się stało i mówią o "wymysłach", nikt relikwii nie widział jednak od tamtej pory. A sprawa ta doprowadziła już do napięć pomiędzy Cerkwią i Kremlem.