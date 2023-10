W tymczasowym finansowaniu budżetu nie ujęto wsparcia dla Ukrainy. Joe Biden reaguje

Brytyjski premier Rishi Sunak wyjaśnił w niedzielę, iż nie ma obecnie planów, by brytyjscy żołnierze w najbliższym czasie zaczęli szkolić ukraińskich na Ukrainie. Zasugerował to w wywiadzie dla "The Sunday Telegraph" nowy minister obrony Grant Shapps.



"Myślę, że pojawiły się błędne doniesienia na ten temat. Minister obrony powiedział, że być może pewnego dnia w przyszłości będziemy mogli przeprowadzić niektóre z tych szkoleń na Ukrainie. Ale to jest coś długoterminowego, a nie tu i teraz - nie ma brytyjskich żołnierzy, którzy zostaną wysłani do walki w obecnym konflikcie" - wyjaśnił Sunak dziennikarzom.



"To, co robimy, to szkolenie Ukraińców. Robimy to tutaj, w Wielkiej Brytanii. To coś, z czego wszyscy powinni być dumni, ponieważ to ma duże znaczenie" - dodał.



Shapps, który ministrem obrony został 31 sierpnia, powiedział, że rozmawiał o tym, by docelowo przenieść szkolenia bliżej Ukrainy, a także na samą Ukrainę. Zasugerował też, że brytyjska marynarka mogłaby odgrywać rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa statkom ze zbożem na Morzu Czarnym.