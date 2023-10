Media: Korea Północna zaczęła wysyłać artylerię do Rosji

Atak na sklep we wsi Hroza w obwodzie charkowskim jest przerażający i pokazuje, dlaczego musimy zrobić wszystko, co możliwe, by dalej pomagać Ukrainie - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Zapowiedziała, że administracja ogłosi wkrótce kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy.

Jean-Pierre odniosła się do ataku podczas briefingu prasowego. - Zatrzymajmy się i pomyślmy nad tym, co widzimy: 49 niewinnych ludzi zabitych przez rosyjski ostrzał (...) To przerażające (...) I to się dzieje na Ukrainie każdego dnia - powiedziała rzeczniczka.

- Dlatego właśnie robimy wszystko, co możemy, by pomóc Ukrainie i pomóc dzielnym Ukraińcom, by walczyli o swoją wolność i swoją demokrację - dodała.

Przedstawicielka Białego Domu zapowiedziała przy tym, że mimo, że Kongres dotąd nie uchwalił dodatkowych środków dla Ukrainy, administracja ogłosi wkrótce kolejny pakiet uzbrojenia dla ukraińskich wojsk, choć ostatecznie Kongres będzie musiał podjąć działanie w tej sprawie.