Atak Rosji na Ukrainę. Biden: Amerykanie nie powinni obawiać się, że wybuchnie wojna nuklearna

Dziennikarz: Przez granicę Ukrainy z Polską przechodzi bardzo dużo ludzi. Czy siły amerykańskie będące bliżej granicy mogą zostać zaangażowane w szerszą misję humanitarną, by wesprzeć stronę polską?

Kirby: jesteśmy ciągle w kontakcie z naszymi kolegami z Departamentu Stanu, którzy z kolei są w kontakcie z władzami polskimi. Jeżeli będzie taka potrzeba humanitarna, to Departament Obrony USA zrobi to, co należy. Do tej pory nie było takiej prośby ze strony polskiej.