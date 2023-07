Eksperci ISW: siły ukraińskie posunęły się naprzód w rejonie Bachmutu

Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę o zmianie wieku poborowych i podwyższeniu jego górnej granicy do 30. roku życia, co oznacza, że do wojska będą powoływani mężczyźni w wieku od 18 do 30 lat - powiadomił niezależny portal Meduza.

Duma Państwowa uchwaliła ustawę, która przewiduje podwyższenie górnej granicy wieku poborowych w drugim i trzecim czytaniu.

Początkowo zapowiadano, że podwyższona zostanie również dolna granica wieku poborowych - z 18 do 21 lat. Według pierwszej wersji ustawy wiek poborowych miał wynosić od 21 do 30 lat. Tak się jednak nie stało i w związku z tym, po wejściu zmian w życie, do armii będą powoływani mężczyźni w wieku 18-30 lat.

Zmiany zaproponowało w grudniu ubiegłego roku – po pierwszej fali mobilizacji na wojnę z Ukrainą – ministerstwo obrony.

Ustawa będzie następnie głosowana przez izbę wyższą Dumy – Radę Federacji. Później podpisze ją prezydent, a w życie wejdzie ona od 1 stycznia 2024 roku – pisze Meduza.

Ustawodawcy przewidzieli także inne zmiany, m.in. zwiększono do 30 tys. rubli karę grzywny za niestawienie się na wezwanie komisji poborowej i wprowadzono szereg innych zaostrzeń. Wprowadzane są np. kary grzywny za niepoinformowanie komisji poborowej o zmianie miejsca zamieszkania (na dłużej niż trzy miesiące) lub wyjeździe z kraju na okres powyżej pół roku.