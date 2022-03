Atak Rosji na Ukrainę. Departament Stanu USA: Rosja rozpoczęła wojnę na pełną skalę z wolnością mediów i prawdą

Co wiemy o ataku Rosji na Ukrainę?

> Władimir Putin ogłosił 24 lutego nad ranem rozpoczęcie inwazji na Ukrainę. Choć od tego czasu na ukraińskie cele wojskowe i cywilne spadają pociski, rosyjskiemu wojsku nadal nie udało się zająć Kijowa. Według Pentagonu Rosja zaangażowała już w inwazję około 80 proc. zgromadzonych wokół Ukrainy sił, z kolei Londyn ocenił, że opór Ukraińców i "niepowodzenia logistyczne" spowolniły ofensywę. > We wtorek Rosjanie ostrzelali główny plac Charkowa, przy którym mieści się siedziba władz obwodowych. Na plac Wolności spadła rosyjska rakieta Kalibr. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że był to państwowy terroryzm popełniony przez Rosję. Wezwał społeczność międzynarodową, aby właśnie w ten sposób potraktowała te ataki. > Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Wcześniej przed europarlamentem wystąpił zdalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. > "Putin myślał, że wjedzie na Ukrainę, a świat przed nim ustąpi. Zamiast tego spotkała go ściana siły, jakiej nigdy sobie nawet nie wyobrażał. Spotkał Ukraińców" - powiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas swojego pierwszego orędzia o stanie państwa. > Szefowa Komisji Europejskiej w niedzielę przedstawiła kolejny pakiet sankcji na Rosję. To między innymi zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów, a także zablokowanie mediów stanowiących tubę propagandową Kremla. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że wspólnota sfinansuje zakup i dostawę broni na Ukrainę - to pierwsza taka decyzja w historii UE. > W poniedziałek na granicy ukraińsko-białoruskiej nad rzeką Prypeć odbyły się rozmowy delegacji ukraińskiej z rosyjską.