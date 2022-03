Rosyjski atak na Ukrainę. Wybuchy w pobliżu wieży telewizyjnej w Kijowie

To szósty dzień inwazji na Ukrainę. Rosjanie atakują cele cywilne. Ostrzelany został między innymi główny plac Charkowa. Mer Mariupola donosi, że jego miasto jest pod "ciągłym" ostrzałem Rosjan. Resort obrony Ukrainy potwierdził po południu, że zaatakowana została wieża telewizyjna w Kijowie. Wcześniej między innymi w stolicy Ukrainy, w Równem, Tarnopolu, na Wołyniu i w obwodzie chmielnickim w zachodniej części kraju ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Szef lokalnej administracji obwodowej Dmytro Żywycki przekazał zaś, że tego dnia doszło do wymiany jeńców w obwodzie sumskim. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

> Władimir Putin ogłosił w czwartek nad ranem rozpoczęcie inwazji na Ukrainę. Choć od tego czasu na ukraińskie cele wojskowe i cywilne spadają pociski, rosyjskiemu wojsku nadal nie udało się zająć Kijowa. Według Pentagonu Rosja zaangażowała już w inwazję około 3/4 sił zgromadzonych wokół Ukrainy, z kolei Londyn ocenił, że opór Ukraińców i "niepowodzenia logistyczne" spowolniły ofensywę. > Zdjęcia satelitarne, opublikowane w poniedziałek przez amerykańską firmę Maxar Technologies, przedstawiają rosyjski konwój wojskowy na północ od Kijowa, który rozciąga się na około 64 km. > W poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany ostrzał Charkowa. Władze miasta poinformowały, że w jego wyniku życie straciło 9 osób, a 37 jest rannych, w tym troje dzieci. - Dziesiątki relacji naocznych świadków dowodzą, że nie była to pojedyncza salwa, ale celowe zabijanie ludzi. To pogwałcenie wszystkich konwencji - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. > Szefowa Komisji Europejskiej w niedzielę przedstawiła kolejny pakiet sankcji na Rosję. To między innymi zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów, a także zablokowanie mediów stanowiących tubę propagandową Kremla. Ursula von der Leyen zapowiedziała, że wspólnota sfinansuje zakup i dostawę broni na Ukrainę - to pierwsza taka decyzja w historii UE. > W poniedziałek na granicy ukraińsko-białoruskiej nad rzeką Prypeć odbyły się rozmowy delegacji ukraińskiej z rosyjską. > Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w poniedziałek po południu wniosek o członkostwo jego kraju w Unii Europejskiej.