Ukraiński sztab: nasze siły kontynuują ofensywę na dwóch kierunkach

Dzięki działaniom wojskowej i cywilnej służby zdrowia na front wraca do 82 procent rannych i chorych ukraińskich żołnierzy – powiadomiła wiceminister obrony Hanna Malar. Zaznaczyła, że tak wysoki współczynnik jest możliwy dzięki zaangażowaniu ukraińskich medyków.



"Pracują w wyjątkowo trudnych warunkach – na pierwszej linii frontu, w schronach, szpitalach i na ulicach, ostrzeliwanych gęstym wrogim ogniem. Unikalne doświadczenie naszych lekarzy już dawno przewyższa światowe standardy" – oświadczyła Malar, dziękując pracownikom służby zdrowia. W czwartek na Ukrainie obchodzony jest Dzień Pracownika Medycznego.



Ok. 80 proc. rannych otrzymuje niezbędną pomoc według tzw. standardu złotej godziny. Chodzi o to, by ranna osoba otrzymała maksymalnie szybko niezbędną pomoc i jak najszybciej trafiła do szpitala. Współczynnik śmiertelności rannych wojskowych podczas ewakuacji zmniejszył się do 1,35 proc.- podała Malar.