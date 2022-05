Zełenski: czynione są wysiłki, aby ocalić żołnierzy broniących się w Azowstalu

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres z zadowoleniem przyjął wydane przez Radę Bezpieczeństwa po raz pierwszy oświadczenie w sprawie Ukrainy. Dotychczas projekty rezolucji RB dotyczące sytuacji na Ukrainie po agresji rosyjskiej blokowała mająca prawo weta Rosja.

- Jak często powtarzałem, świat musi się zjednoczyć, aby uciszyć broń i stać na straży wartości Karty Narodów Zjednoczonych – podkreślił Guterres. Zapewnił, że "nie będzie szczędził wysiłków", aby chronić życie, zmniejszać cierpienie i znaleźć drogę do pokoju. Wcześniej wojnę Rosji z Ukrainą określał jako "absurdalną".

"Rada Bezpieczeństwa wyraża głęboką troskę wiążącą się z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie. Przypomina, że na mocy Karty Narodów Zjednoczonych wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do rozwiązywania sporów międzynarodowych środkami pokojowymi" - głosi komunikat, o którym powiadomiła w imieniu członków RB ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Thomas-Greenfield.



Rada wyraziła "silne poparcie" dla wysiłków Guterresa zmierzających do znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu. Zwróciła się do sekretarza generalnego o poinformowanie w stosownym czasie o rozwoju wydarzeń na Ukrainie.



Tekst oświadczenia Rady opracowały Norwegia i Meksyk. Obserwatorzy zwracają uwagę, że w krótkim dokumencie nie ma mowy o "wojnie", "konflikcie" czy "inwazji", ani też o – jak to określa Kreml – "specjalnej operacji wojskowej".