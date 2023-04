Zmiana taktyki. Rosjanie zaatakowali kierowanymi bombami lotniczymi. Są ranni

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis oświadczył, że miejsce Ukrainy jest w strukturach transatlantyckich, czyli w NATO oraz w Unii Europejskiej. W ten sposób skomentował uchwały litewskiego Sejmu przed letnim szczytem NATO w Wilnie.

Litewski parlament przyjął w czwartek uchwałę na letni szczyt NATO w Wilnie, w której znalazło się oficjalne zaproszenie Ukrainy do Sojuszu. Dokument stwierdza, że "konieczne jest zaproszenie" Ukrainy do "przystąpienia do NATO jako państwa członkowskiego" oraz do "podpisanie protokołów akcesyjnych i rozpoczęcie procesu ratyfikacji, gdy tylko pozwolą na to warunki”.