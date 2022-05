Pentagon: Mimo rosyjskich ataków Ukraińcy otrzymują wojskową pomoc

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosjanie zabili już 220 ukraińskich dzieci i nie wiadomo na pewno, czy są to pełne dane. - Wierzę, że tak jak teraz zwracam się do waszych ludzi, kiedy obchodzicie rocznicę wyzwolenia waszego kraju, wasi przedstawiciele zwrócą się do narodu ukraińskiego, gdy my będziemy obchodzić rocznicę naszego pokoju - stwierdził.



Zdaniem prezydenta Ukrainy państwo rosyjskie nie jest jeszcze gotowe do zakończenia wojny. - Nadal marzą o zdobyciu Ukrainy i innych krajów europejskich. Wciąż marzą, by wolność w Europie zniknęła. Ale ich marzenia nie mogą się spełnić. Marzenie o pokoju musi się spełnić. Nasze i Wasze marzenie. Tak jak było 77 lat temu. Teraz na Ukrainie rozstrzyga się, jak ludzie będą żyć na naszym kontynencie - stwierdził.



Zełenski powiedział też, że rozmawiał z premierem Izraela Naftalim Benetem, z którym omówił "skandaliczne i całkowicie nie do zaakceptowania wypowiedzi rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, które oburzyły cały świat".