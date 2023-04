Dowództwo "Południe": Rosja zwiększa liczbę okrętów na Morzu Czarnym

Prorosyjscy hakerzy najwyraźniej zaatakowali niemieckie ministerstwo rozwoju (BMZ). Jak dowiedział się portal tygodnika "Spiegel", we wtorek rano platforma BMZ "Wiederaufbau Ukraine" (Odbudowa Ukrainy) dwukrotnie padła ofiarą cyberataków.

Do ataków doszło również w zeszłym tygodniu, gdy platforma została uruchomiona. Zgodnie z wewnętrznym raportem IT ministerstwa ataki we wtorek były szczególnie dotkliwe - pisze portal.