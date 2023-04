Uderzenia ciężką artylerią i naloty pod Bachmutem

Sugerując, że USA chcą przedłużenia wojny na Ukrainie, Brazylia papuguje rosyjską i chińską propagandę - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, komentując słowa brazylijskiego prezydenta Luli da Silvy podczas jego wizyty w Pekinie. Zaapelował też, by Brazylia rozmawiała nie tylko z rosyjskimi, ale też ukraińskimi oficjelami.

Kirby stwierdził, że Stany Zjednoczone, jak i sama Ukraina chcą sprawiedliwego pokoju. Skrytykował też wcześniejszą wypowiedź Luli, który sugerował, że Ukraina powinna oddać Krym, by doprowadzić do końca wojny.



- To jest po prostu chybione, zwłaszcza dla kraju, który jak Brazylia głosował za podtrzymaniem zasad suwerenności i integralności terytorialnej w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - powiedział.