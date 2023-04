"Nie widzimy chińskiej broni na naszym froncie"

Choć rosyjskie służby poniosły porażkę na Ukrainie, to raczej nie zapobiegnie to ich centralnej roli w opresyjnych działaniach państwa rosyjskiego w przyszłości - ocenia w raporcie o rosyjskich operacjach niekonwencjonalnych przed i w trakcie agresji na Ukrainę prestiżowy brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI).

RUSI definiuje działania niekonwencjonalne jako "prowadzenie tajnych operacji, operacji psychologicznych, dywersji, sabotażu, operacji specjalnych oraz działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych, które mają przyczynić się do osiągnięcia celów militarnych państwa".

"Jest oczywiste, że rosyjskie służby specjalne zdołały przed inwazją zwerbować na Ukrainie dużą sieć agentów i że duża część aparatu wsparcia utrzymała się po inwazji, dostarczając siłom rosyjskim stały strumień informacji wywiadowczych" – piszą autorzy raportu.

Rosyjska działalność wywiadowcza była oparta na mechanizmie sięgającym jeszcze czasów sowieckich, polegającym na werbowaniu agentów na miejscu, którzy następnie prowadzą własne sieci. "Jeśli osoby te są politycznie, ekonomicznie lub biurokratycznie wysoko postawione w kraju docelowym, wówczas mogą rekrutować ludzi nie jako rosyjskich agentów, ale jako swoich osobistych klientów, którzy w ten sposób nieświadomie wspierają rosyjskie interesy" – czytamy w opracowaniu RUSI.