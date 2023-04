"Wojna może potrwać dłużej, niż się spodziewaliśmy"

Całonocne nabożeństwa rezurekcyjne w kijowskich świątyniach odbywały się mimo obowiązującej w stolicy Ukrainy godziny policyjnej, która trwa od północy do piątej rano. By móc uczestniczyć w modłach, wierni musieli odpowiednio wcześniej przybyć do świątyń, w których będą przebywali do godz. 5 rano.



Nabożeństwa rezurekcyjne zaczęły się już w sobotę po godz. 23 czasu kijowskiego, a w ukraińskiej telewizji publicznej jest możliwość obejrzenia transmisji nabożeństwa z Monastyru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach, które poprowadził zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, metropolita kijowski i całej Ukrainy Epifaniusz.