Wiceminister obrony Ukrainy: opuszczenie Bachmutu oznaczałoby wpuszczenie wroga w głąb kraju

Premier Mateusz Morawiecki - zapytany w Waszyngtonie, czy istnieje skoordynowany plan odpowiedzi na możliwość wysyłania przez Chiny broni Rosji - zapewnił, że na posiedzeniu Rady Europejskiej po raz kolejny poruszy ten temat.

- Wcześniej było duże zrozumienie po stronie ogromnej większości państw EU, że przekazanie broni przez Chiny Rosji byłoby przekroczeniem czerwonej linii, byłoby przekroczeniem Rubikonu, a więc mam głęboką nadzieję, że Pekin nie posunie się do takiego czynu – powiedział Morawiecki.



Zaznaczył, że podczas posiedzenia Rady Europejskiej będzie "podkreślał naszą spójność z Waszyngtonem". - Warszawa i Waszyngton mówią absolutnie jednym głosem i mam nadzieję, że Bruksela również będzie mówić jednym głosem – oświadczył szef polskiego rządu.



Dopytywany o wzmocnienie dla Ukrainy, premier powiedział, że "Amerykanie będą dostarczać dodatkowe transporty broni". - Rozmawialiśmy m.in. o bradleyach, o czołgach Abrams. My, jako Polacy, zrobiliśmy to, co do nas należało. Reszta leży po stronie amerykańskiej – powiedział premier.



- Cieszę się, że Ukraińcy kupują od nas produkowaną w Polsce broń za pieniądze pozyskiwane z międzynarodowych instytucji, przede wszystkim z Komisji Europejskiej i UE. Kijów u nas zamawia rosomaki, raki, kraby, pioruny i wiele innych rodzajów broni. To jest bardzo dobra wiadomość dla naszego przemysłu, dla naszych pracowników – powiedział Morawiecki.