Nieznane kulisy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "FT": Putin nie ostrzegł Chin, zginęli Chińczycy

Władimir Putin nie ostrzegł nas o planach inwazji na Ukrainę, przez co znaleźliśmy się w niezręcznej sytuacji, gdy do niej doszło - twierdzi chiński urzędnik cytowany w poniedziałek przez "Financial Times". Według niego z tego powodu w trakcie ewakuacji z Ukrainy zginęli chińscy obywatele, czego jednak Pekin nie chce potwierdzać publicznie.

Dwuznaczne stanowisko Chin

"Financial Times" zauważa, że Władimir Putin w październiku także twierdził, że nie mówił o planach inwazji na Ukrainę swojemu "bliskiemu przyjacielowi" Xi Jinpingowi. Jak jednak ocenia gazeta, mimo to "Xi Jinping zainwestował zbyt wiele kapitału politycznego w relacje Chin z Rosją aby wyrazić jakiekolwiek niezadowolenie z tej wojny". Gazeta zwraca również uwagę, że relacje z Rosją są dla Chin szczególnie istotne "w obliczu tego, co postrzegają one jako wysiłki USA do powstrzymania ich wzrostu poprzez handlowe i technologiczne sankcje".