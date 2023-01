"Uwolnić Leopardy". Protesty w Berlinie

Protestujący w Berlinie wzywali rząd do dostarczenia czołgów Leopard 2 na Ukrainę. "Wstyd! Wstyd! Wstyd!" - krzyczeli między innymi. Rozmowy ministrów obrony w bazie lotniczej w Ramstein zakończyły się bez porozumienia w tej sprawie.

Podczas konferencji podsumowującej spotkanie ministrów Austin powiedział, że nie ma nic do ogłoszenia w sprawie ewentualnych dostaw amerykańskich czołgów M1 Abrams na Ukrainę, jak i niemieckich Leopardów. Zaznaczał przy tym, że te dwie sprawy nie są ze sobą powiązane.

Na marginesie konferencji minister obrony Boris Pistorius zapowiedział, że wydał rozkaz sprawdzenia dostępności i liczby posiadanych przez Niemcy Leopardów, jednak nie oznacza to wiele - jest to, jak mówił, "ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji" o przekazaniu czołgów.