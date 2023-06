Radio przeprasza za "prokremlowskie śmieci" na swoim portalu. Nadawca wszczyna dochodzenie

Pracownicy Radio New Zealand zostali zaalarmowani w piątek o tekstach na portalu publicznego nadawcy poświęconych wojnie w Ukrainie, które "zmieniono na korzyść Rosji" - przekazał cytowany przez BBC we wtorek szef RNZ Paul Thompson. Jak przyznał w programie RNZ Nine to Noon, w ramach specjalnego dochodzenia od piątku ocenie poddano 250 internetowych artykułów. Do środy redakcja poprawiła 22 teksty - przekazała agencja Reutera. - To takie rozczarowujące, że te prokremlowskie śmieci znalazły się w naszych tekstach - ocenił Thompson, zaznaczając, że to "niewybaczalne" i przepraszając czytelników portalu RNZ.