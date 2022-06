Wołodymyr Zełenski o ostatecznym celu wojny i środkach do jego osiągnięcia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją musi zostać osiągnięte na polu bitwy. W wywiadzie udzielonym we wtorek brytyjskiemu dziennikowi "Financial Times" powiedział, że nie wyobraża sobie, by ten konflikt miał utknąć w martwym punkcie.