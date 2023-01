"Potężny szturm" po nieudanej próbie zajęcia Sołedaru. "Wróg atakuje po trupach swoich żołnierzy"

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że "chociaż okupanci skoncentrowali teraz swoje wszystkie siły na Sołedarze, to i tak wynikiem tej ciężkiej i długotrwałej walki będzie wyzwolenie całego Donbasu". Wcześniej tego dnia wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar informowała, że "po nieudanej próbie zajęcia Sołedaru wojska rosyjskie przegrupowały swoje siły i przystąpiły do potężnego szturmu na pozycje broniącej tego miasta armii ukraińskiej". Jej zdaniem Rosjanie idą "po trupach swoich żołnierzy".

Według Zełenskiego położone w obwodzie donieckim Sołedar i Bachmut są niemal całkowicie zrujnowane. - Co Rosja chciała tam wygrać? Wszystko jest całkowicie zniszczone - powiedział. Dodał, że Rosjanie stracili na tych terenach "tysiące ludzi". - Każdy skrawek ziemi w pobliżu Sołedaru pokryty jest ciałami okupantów i zryty przez pociski. Tak to wygląda, to jest szalone - powiedział.