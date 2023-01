Amerykańskie czołgi trafią do Ukrainy. Jest zapowiedź Bidena

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poinformował, że jego kraj przekaże walczącym Ukraińcom 31 czołgów M1 Abrams. - Wzmacnia to zdolności ukraińskie do obrony swojego terytorium oraz osiągnięcia celów strategicznych - tłumaczył.

Prezydent poinformował przy tym o kolejnym amerykańskim wsparciu dla Ukraińców. - Ogłaszam dzisiaj, że Stany Zjednoczone wyślą 31 czołgów Abrams do Ukrainy, czyli odpowiednik jednego batalionu. Sekretarz (obrony Lloyd) Austin zarekomendował ten krok, ponieważ wzmacnia to zdolności ukraińskie do obrony swojego terytorium oraz osiągnięcia celów strategicznych - ogłosił.

Dodał, że Stany Zjednoczone rozpoczynają także szkolenie z zakresu utrzymania tego typu czołgów. - Przekazanie tych czołgów zajmie trochę czasu. To czas, który wykorzystamy, aby Ukraińcy byli przygotowani do tego, żeby te czołgi w pełni wykorzystać - mówił Biden.

- Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie bronić suwerenności i integralności terytorialnej. O to w tym wszystkim chodzi, o pomoc dla Ukrainy, by bronić i chronić ukraińską ziemię. Nie jest to zagrożenie ofensywne dla Rosji. Jeżeli rosyjskie oddziały wrócą do Rosji, tam gdzie powinni być, to ta wojna zakończy się dzisiaj. Tego wszyscy chcemy, chcemy końca tej wojny - oświadczył.