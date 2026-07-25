Prezydent Kazachstanu powiedział Władimirowi Putinowi, że powinien zakończyć wojnę w Ukrainie
- Jeżeli mogę przedstawić swoją skromną opinię, skoro zostałem o nią poproszony, być może to czas, by zamrozić konflikt i wrócić do porozumień ze Stambułu w nowej formie - powiedział Kasym-Żomart Tokajew, cytowany przez agencję prasową Reuters.
Przywódcy Rosji i Kazachstanu spotkali się w sobotę na forum regionalnym obu krajów w Omsku.
- Dzięki gwarancjom [bezpieczeństwa - red.] ze strony wielkich mocarstw, w tym Rosji, moglibyśmy zmierzać ku długo oczekiwanemu pokojowi - ocenił Tokajew. - To [wojna - red.] musi się skończyć - dodał.
Spotkanie z Władimirem Putinem
Tuż po rozpoczęciu przez Rosję 24 lutego 2022 roku prowadzonej na pełną skalę wojny z Ukrainą w tureckim Stambule prowadzono bezpośrednie rokowania dotyczące zakończenia konfliktu. Do negocjacji wrócono w 2025 roku. W obu przypadkach rozmowy nie doprowadziły do wstrzymania wojny.
Tokajew spotkał się w sobotę z Putinem w Omsku na Międzyregionalnym Forum Współpracy Rosja-Kazachstan. Prezydent Kazachstanu chwalił Putina za "najwyższą elastyczność w działaniach dyplomatycznych", powiedział jednak, że "należy zakończyć wojnę i zmierzać ku długo oczekiwanemu pokojowi".
Choć Kazachstan utrzymuje bliskie relacje z Rosją, Tokajew nie poparł jednak agresji Moskwy na Ukrainę. Nie przyłączył się jednak również do zachodnich sankcji na Rosję.