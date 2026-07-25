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Świat

Prezydent Kazachstanu powiedział Władimirowi Putinowi, że powinien zakończyć wojnę w Ukrainie

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Rosyjski przywódca Władimir Putin
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
To musi się skończyć - powiedział prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew o wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Podczas szczytu w Omsku spotkał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i wyraził opinię, że nadszedł czas, aby powrócić do negocjacji pokojowych z Ukrainą.

- Jeżeli mogę przedstawić swoją skromną opinię, skoro zostałem o nią poproszony, być może to czas, by zamrozić konflikt i wrócić do porozumień ze Stambułu w nowej formie - powiedział Kasym-Żomart Tokajew, cytowany przez agencję prasową Reuters.

Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Przywódcy Rosji i Kazachstanu spotkali się w sobotę na forum regionalnym obu krajów w Omsku.

- Dzięki gwarancjom [bezpieczeństwa - red.] ze strony wielkich mocarstw, w tym Rosji, moglibyśmy zmierzać ku długo oczekiwanemu pokojowi - ​​ocenił Tokajew. - To [wojna - red.] musi się skończyć - dodał.

Spotkanie z Władimirem Putinem

Tuż po rozpoczęciu przez Rosję 24 lutego 2022 roku prowadzonej na pełną skalę wojny z Ukrainą w tureckim Stambule prowadzono bezpośrednie rokowania dotyczące zakończenia konfliktu. Do negocjacji wrócono w 2025 roku. W obu przypadkach rozmowy nie doprowadziły do wstrzymania wojny.

Tokajew spotkał się w sobotę z Putinem w Omsku na Międzyregionalnym Forum Współpracy Rosja-Kazachstan. Prezydent Kazachstanu chwalił Putina za "najwyższą elastyczność w działaniach dyplomatycznych", powiedział jednak, że "należy zakończyć wojnę i zmierzać ku długo oczekiwanemu pokojowi".

Choć Kazachstan utrzymuje bliskie relacje z Rosją, Tokajew nie poparł jednak agresji Moskwy na Ukrainę. Nie przyłączył się jednak również do zachodnich sankcji na Rosję.

Źródło: PAP
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Tagi:
KazachstanRosjaUkrainaWojna w Ukrainie
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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