Prezydent we francuskiej telewizji, premier w amerykańskim dzienniku. Apelują o pomoc Ukrainie

Apelujemy do Francji, tak jak do wszystkich naszych sojuszników, by pomocy dla Ukrainy przekazywać jak najwięcej - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI. O wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów apelował też premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal".

Prezydent Andrzej Duda był gościem francuskiej telewizji LCI. - Apelujemy do Francji, tak jak do wszystkich naszych sojuszników, by pomocy dla Ukrainy przekazywać jak najwięcej - mówił.

- Przypuszczam, że we Francji kwestia wojny, która obecnie toczy się na Ukrainie, tuż za naszą granicą, jest sprawą dosyć abstrakcyjną - to jest po prostu bardzo daleko. Ale my w Polsce mamy w tej chwili 1,6 miliona oficjalnie zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy - ludzi, którzy uciekli przed wojną. Dzisiaj obywatele ukraińscy stanowią 5 procent polskiego społeczeństwa - powiedział Duda.

Przypomniał, że Polska twardo stoi na straży własnego bezpieczeństwa i wspomaga Ukrainę, która "została w sposób niesprawiedliwy i zbrodniczy napadnięta". - Jest bardzo ważne, aby Ukraina obroniła się przed rosyjską agresją. Niestety, to jest powrót rosyjskiego imperializmu na scenę polityczną - nazywamy go w tej chwili neoimperializmem. Rosja chce przywrócić swoją dawną strefę wpływów, chce panować nad innymi narodami - stwierdził polski prezydent.

Duda: chcemy, by Rosja zaczęła respektować zasady

Podkreślał, że "społeczność międzynarodowa musi być stanowcza wobec Rosji" i że "nie ma pozwolenia na zmianę granic, które sięgają II wojny światowej". - Dlatego właśnie tak bardzo groźne jest to, co w tej chwili robi Rosja, łamiąc prawo międzynarodowe, napadając na Ukrainę w 2014 roku, ponawiając atak w 2022 roku, próbując okupować ziemie Ukrainy, mordując ludzi, burząc domy, porywając dzieci. Są to zbrodnie, za które winnych należy ukarać - podkreślił.

- Naszym celem jako Unii Europejskiej i NATO jest uczynić wszystko, by Rosja zaprzestała agresji i by na powrót zaczęła respektować zasady prawa międzynarodowego, które od 2014 roku systematycznie łamie - mówił Duda. Jak dodał prezydent "więzi euroatlantyckie i silna obecność Stanów Zjednoczonych - polityczna, a także militarna - są gwarancją stabilności i bezpieczeństwa". - I my dzisiaj do świata tych gwarancji właśnie chcemy należeć. Stąd mówię: tak, więcej więzi euroatlantyckich, tak, ta obecność Stanów Zjednoczonych przechodząca w efekcie także w relacje gospodarcze jest dla nas pozytywna - powiedział.

Premier: Polska chce zachęcić innych, tak jak zrobiła to w przypadku czołgów Leopard

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal" również wzywał sojuszników do przyspieszenia dostaw broni dla Ukrainy.

Jak przypomina dziennik, Ukraina od dawna apeluje do zachodnich partnerów o dostarczenie jej myśliwców, jednak USA, jak wiele innych krajów, nie zdecydowały się na podjęcie takiej decyzji z obawy o ryzyko eskalacji i przerodzenia się wojny w bezpośredni konflikt z Rosją. Polska i Słowacja poinformowały o przekazaniu Ukrainie swoich MiG-ów.

- Polska chce zachęcić innych, tak jak zrobiła to w przypadku czołgów Leopard - powiedział premier. Jak przypomniał dziennik, gdy prezydent USA Joe Biden zgodził się wysłać Ukrainie amerykańskie czołgi Abrams, Berlin zdecydował się dostarczyć jej Leopardy i zezwolił innym krajom na podjęcie takich samych kroków. "Zaledwie pół roku wcześniej nie sposób było sobie tego wyobrazić" - ocenił szef rządu. - Chcemy dawać przykład, ale chcemy też, by inni robili to samo - mówił Morawiecki.

Premier - cytowany przez "WSJ" - powiedział też, że jest "skrajnie zaniepokojony" spotkaniem Putina z Xi Jinpigiem, prezydentem Chin, które wysłało "jasny sygnał o poparciu Pekinu dla Rosji".

Morawiecki dodał, że gdyby Chiny zdecydował się wspierać Rosję militarnie "NATO musiałoby bardzo szybko zdecydować, co zrobić i jaki rodzaj broni powinniśmy wysłać Ukrainie w ramach odpowiedzi". - Musiałaby to być wspólna odpowiedź NATO i to bardzo zdecydowana - podkreślił.

