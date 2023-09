"Wściekła reakcja" u "jednego z najzagorzalszych sojuszników". Media o relacji Kijów-Warszawa

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska już nie przekazuje uzbrojenia na Ukrainę . - My teraz sami się zbroimy w najnowocześniejszą broń - przekazał. - Doskonale wiemy, że Ukraina broni się przed bestialskim atakiem rosyjskim. Nie będziemy narażali jej bezpieczeństwa. Nasz hub w Rzeszowie, w porozumieniu z Amerykanami i z NATO , cały czas pełni taką samą rolę - zapewnił.

"Zmiana stanowiska na kilka tygodni przed wyborami"

BBC w swojej publikacji określiło Polskę jako "jednego z najzagorzalszych sojuszników Ukrainy". Brytyjski portal odnotował, że nasz kraj przekazał Ukrainie "320 czołgów z czasów radzieckich oraz 14 myśliwców MiG-29 i ma niewiele więcej do zaoferowania". Jednak - jak zaznaczono - zbiegło się to z "napięciami" między Polską a Ukrainą.

Z kolei redakcja Deutsche Welle zwróciła uwagę na słowa ministra aktywów państwowych Jacka Sasina , który w Radiu Plus potwierdził słowa premiera, jednak nie wykluczył przyszłych dostaw uzbrojenia.

Brytyjski " The Guradian" odnotował, że Polska jest "kluczowym sojusznikiem" Ukrainy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej zbrojnej inwazji w lutym 2022 roku oraz "jednym z głównych dostawców broni dla Kijowa". "Przyjęła także milion ukraińskich uchodźców, którym zaoferowano różne formy pomocy od państwa" - dodano.

Słowa Zełenskiego, wezwanie Zwarycza

W środę ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz został "w trybie pilnym" wezwany do resortu spraw zagranicznych . MSZ zrelacjonował, że wiceminister Paweł Jabłoński "przekazał zdecydowany protest strony polskiej wobec sformułowań" wygłoszonych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, "o tym jakoby część państw UE pozorowała solidarność, jednocześnie pośrednio wspierając Rosję".

"Wiceszef MSZ wskazał, że w stosunku do Polski jest to teza nieprawdziwa, a ponadto szczególnie nieuprawniona wobec naszego kraju, wspomagającego Ukrainę od pierwszych dni wojny" - podano.

Zełenski we wtorek, w trakcie wystąpienia w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, stwierdził, że "alarmujące jest to, co widzimy, że niektórzy w Europie, jak niektórzy z naszych przyjaciół w Europie, grają naszą solidarnością w teatrze politycznym, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec".