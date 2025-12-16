"Sprawiedliwość jest równie ważna jak pokój". Nowa komisja ma decydować o reparacjach dla Ukrainy

Rosyjski ostrzał Charkowa, Ukraina, 7 listopada 2025 roku. Zniszczona stacja benzynowa Źródło: Reuters

W Hadze, na międzynarodowej konferencji pod auspicjami Rady Europy, podpisano we wtorek konwencję i inne dokumenty w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji ds. Roszczeń dla Ukrainy (ICCU). To część mechanizmu, mającego umożliwić odszkodowania dla Ukrainy za straty spowodowane agresją Rosji.

W podpisaniu dokumentów - konwencji, rezolucji i aktu końcowego - wziął udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Konieczna ratyfikacja i stworzenie mechanizmu finansowania

Koordynacją prac komisji zajmie się Rada Europy. Nowa organizacja będzie rozstrzygać roszczenia wpisane do już istniejącego w ramach Rady Europy rejestru strat spowodowanych rosyjską agresją. Do tej pory do rejestru, utworzonego w 2023 roku, wpłynęło ponad 80 tysięcy roszczeń o odszkodowania, złożonych przez osoby fizyczne, instytucje państwowe i organizacje.

W pracach nad projektem konwencji wzięło udział ponad 50 państw. Dokumenty w sprawie powołania tego organu wejdą w życie dopiero po ratyfikowaniu przez 25 sygnatariuszy i zapewnieniu odpowiedniego mechanizmu finansowania. Na razie nie jest jasne, jak będzie on działał w praktyce.

Zełenski: sprawiedliwość jest równie ważna jak pokój

Zełenski przekazał na X, że na marginesie konferencji spotkał się również z premierem Holandii Dickiem Schoofem, prezydent Mołdawii Maią Sandu oraz sekretarzem generalnym Rady Europy Alainem Bersetem.

"Omówiliśmy całokształt prac nad stworzeniem międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego, a w szczególności Międzynarodowej Komisji ds. Roszczeń dla Ukrainy. Komisja rozpatrzy wnioski o odszkodowanie za szkody i straty poniesione w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Sprawiedliwość jest równie ważna jak pokój. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam w rozwoju obu tych kwestii" - dodał.

We held a joint meeting with Prime Minister of the Netherlands Dick Schoof @MinPres, President of Moldova @sandumaiamd, and Secretary General of the Council of Europe @alain_berset on the sidelines of the diplomatic conference dedicated to the establishment of the International… pic.twitter.com/m1kjCgLOY0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2025 Rozwiń

Kallas: UE przekaże środki na prace przygotowawcze

Obecna na konferencji w Hadze szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas poinformowała, że UE zapewni do jednego miliona euro na prace przygotowawcze komisji.

W swoim wystąpieniu podkreśliła, że skala zniszczeń i skutków wojny dla jest obywateli Ukrainy niewyobrażalna. Oceniła, że w porównaniu do komisji ds. roszczeń, które były powoływane w przeszłości, ta wydaje się "najbardziej ambitna, ale też również najtrudniejsza do wdrożenia".

