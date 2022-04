Prezydencki minister o Węgrzech: powinny wykorzystać szansę, jak mówił Chirac, by milczeć

Szef MSZ potwierdził też, że Węgry nie będą transportować broni na Ukrainę ani przepuszczać przez swoje terytorium takich transportów. Zaznaczył, że z ubolewaniem przyjął niedawne ataki rakietowe na Lwów, których celem było – jak ocenił - zniszczenie transportów broni przeznaczonych dla Ukrainy, które są transportowane przez Polskę. - Nie chcemy, by do podobnych scen doszło na terenach (Ukrainy - red.) zamieszkanych przez Węgrów albo w okolicy węgiersko-ukraińskiej granicy - dodał.

Kumoch: mam duży problem ze zrozumieniem tego braku solidarności

Do tej kwestii odniósł się w "Rozmowie Piaseckiego" szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch. Pytany, czy to nie czas, by po takich wypowiedziach wezwać do MSZ ambasador Węgier w Polsce, odparł, że "rzeczywiście pani ambasador ma trudne dni w Polsce, bo musi się tłumaczyć z czegoś, co dla Polaków jest niezrozumiałe".