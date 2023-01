Polska przekaże Ukrainie czołgi Leopard 2. Deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy

Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard 2 - potwierdził we Lwowie prezydent Andrzej Duda. Wyjaśnił, że czołgi zostaną przekazane w ramach budowanej koalicji międzynarodowej w tej sprawie. Kompania to 14 czołgów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski przyjechał w środę do Lwowa , gdzie rozmawiał o sytuacji w zachodnich regionach Ukrainy , w szczególności graniczących z Białorusią. Wysłuchał raportu o działaniach w walce z dywersją, stanie umocnień na granicy, a także o zaopatrzeniu wojsk i służb granicznych w regionach graniczących z Białorusią.

Wołodymyr Zełenski we Lwowie

Wołodymyr Zełenski we Lwowie Wołodymyr Zełenski/facebook

Leopardy dla Ukrainy

- Przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa i my w ramach tej koalicji międzynarodowej podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu czołgowego, kompanii czołgów Leopard - dodał. Wyraził nadzieję, że "w szeregu z innymi kompaniami czołgów Leopard oraz innych, które zostaną przez inne państwa złożone, popłynie w niedługim czasie na Ukrainę i będzie mogła wzmocnić obronę Ukrainy". - Taka decyzja w Polsce już jest - potwierdził.

Andrzej Duda o polskiej pomocy dla Ukrainy

Prezydent Duda uznał, że "powstrzymanie wojny na Ukrainie to jedno z największych wyzwań dla wolnego świata", do jakich doszło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i wezwał światowe rządy do dalszej pomocy dla Ukrainy.