Ambasador Polski w Ukrainie: otrzymaliśmy informację o rannym obywatelu Rzeczypospolitej

"Rosyjski pocisk trafił w busa polskich wolontariuszy, którzy przywieźli pomoc humanitarną do miejscowości Czasiw Jar. Dwóch wolontariuszy zostały rannych" - przekazał na Twitterze doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko.

Dodał, że jeden z nich został ewakuowany do szpitala w Dnieprze przez Centrum Ratowania Życia. "Życzę obu osobom pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał Heraszczenko.

Ambasador Polski potwierdził informację o rannym Polaku

"Jeden z nich jest w stanie stabilnym, choć poważnym"

PAP rozmawiała też z przedstawicielem polskiej inicjatywy pomocowej Nehemiasz. To w ramach tej grupy działali funkcjonariusze. Mówił on o dwóch rannych Polakach. - Bus Polaków, którzy należą do tej inicjatywy, został ostrzelany w czwartek późnym popołudniem. Rannych zostało sześć osób, w tym dwaj Polacy. Oni obaj mieszkają w Poznaniu. Jeden z nich jest w stanie stabilnym, choć poważnym. Drugi jest w lżejszym stanie. Jesteśmy w kontakcie zarówno z ich rodzinami, jak i ambasadą w Kijowie. Chciałbym, byśmy za tydzień czy dwa mogli ich powitać w Polsce - powiedział.