Świat Podziemna kontrofensywa Ukraińców. Pokonali 15 kilometrów w gazociągach Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Rosjanie codziennie zabijają ukraińskich cywilów. Materiał Karoliny Bałuc Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

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Jak poinformował 2. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy "Chartia", w wyniku przeprowadzonej kontrofensywy w obwodzie charkowskim Ukraińcy wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich wojskowych, a straty armii rosyjskiej wyniosły ponad 100 żołnierzy.

15 kilometrów w gazociągach

Przed operacją "Wełes" przygotowywano żołnierzy do działań w zamkniętych przestrzeniach. Wyznaczono podziemną trasę i zastosowano własne rozwiązania technologiczne w zakresie łączności, nawigacji i podtrzymywania funkcji życiowych. Działania pod ziemią i na powierzchni skoordynowano z uderzeniami dronów, między innymi za pośrednictwem wspólnego centrum koordynacyjnego z brygadą "Achilles" - "Chartia".

Według władz formacji żołnierze w ramach podziemnej kontrofensywy pokonali 15 kilometrów w gazociągach, w których nie było światła, dostępu do systemu GPS ani stabilnej łączności radiowej.

Boots under ground! Asymmetric breakthrough in the Kharkiv Region: Khartiia Corps conducts the subterranean counteroffensive Operation VELES, advancing 15 km underground. Corps Commander General Ihor Obolenskyi explains a unique operation. https://t.co/qRQ93kckpK — Khartiia Corps in English (@khartiia_eng) October 22, 2026

Dowódca korpusu: zeszliśmy pod ziemię, aby powstrzymać Rosjan

Jak podano, operacja pozwoliła przełamać impas na kupiańskim odcinku frontu i uniemożliwić siłom rosyjskim przedostanie się na tyły ukraińskich wojsk pod Kupiańskiem.

- Wiedzieliśmy, że przez obwód charkowski przebiegają magistrale gazowe. Byliśmy pewni, że przeciwnik spróbuje je wykorzystać. Rosjanie zamierzali użyć gazociągów do przedostania się na tyły naszych wojsk, dlatego sami zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać - wyjaśnił generał Ihor Obolienski, dowódca 2. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy "Chartia".

Jak dodał, ukraińscy żołnierze od początku obserwowali działania przeciwnika pod ziemią i analizowali stosowane przez niego metody.

- Poznaliśmy ich doświadczenia [...] i przekształciliśmy to zagrożenie w naszą przewagę - podsumował.

"Chartia" określiła operację jako pierwszą na świecie kontrofensywę na taką skalę, która została przeprowadzona pod ziemią.

Ukraińskie media informowały wcześniej o wykorzystywaniu przez rosyjskie wojska podczas działań bojowych podziemnej infrastruktury - nie tylko gazociągów, lecz także rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Przypadki takie odnotowano między innymi pod Awdijiwką w obwodzie donieckim w styczniu 2024 roku, podczas walk o Sudżę w obwodzie kurskim w Rosji w marcu 2025 roku oraz na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim we wrześniu 2025 roku.