Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Podziemna kontrofensywa Ukraińców. Pokonali 15 kilometrów w gazociągach

|
Ukraina, żołnierze, ukraińscy żołnierze, wojna
Rosjanie codziennie zabijają ukraińskich cywilów. Materiał Karoliny Bałuc
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ukraińscy żołnierze przeprowadzili w obwodzie charkowskim podziemną kontrofensywę o kryptonimie "Wełes". - Rosjanie zamierzali użyć gazociągów do przedostania się na tyły naszych wojsk, dlatego sami zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać - przekazał generał Ihor Obolienski.

Jak poinformował 2. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy "Chartia", w wyniku przeprowadzonej kontrofensywy w obwodzie charkowskim Ukraińcy wzięli do niewoli ponad 30 rosyjskich wojskowych, a straty armii rosyjskiej wyniosły ponad 100 żołnierzy.

15 kilometrów w gazociągach

Przed operacją "Wełes" przygotowywano żołnierzy do działań w zamkniętych przestrzeniach. Wyznaczono podziemną trasę i zastosowano własne rozwiązania technologiczne w zakresie łączności, nawigacji i podtrzymywania funkcji życiowych. Działania pod ziemią i na powierzchni skoordynowano z uderzeniami dronów, między innymi za pośrednictwem wspólnego centrum koordynacyjnego z brygadą "Achilles" - "Chartia".

Według władz formacji żołnierze w ramach podziemnej kontrofensywy pokonali 15 kilometrów w gazociągach, w których nie było światła, dostępu do systemu GPS ani stabilnej łączności radiowej.

Dowódca korpusu: zeszliśmy pod ziemię, aby powstrzymać Rosjan

Jak podano, operacja pozwoliła przełamać impas na kupiańskim odcinku frontu i uniemożliwić siłom rosyjskim przedostanie się na tyły ukraińskich wojsk pod Kupiańskiem.

- Wiedzieliśmy, że przez obwód charkowski przebiegają magistrale gazowe. Byliśmy pewni, że przeciwnik spróbuje je wykorzystać. Rosjanie zamierzali użyć gazociągów do przedostania się na tyły naszych wojsk, dlatego sami zeszliśmy pod ziemię, aby ich powstrzymać - wyjaśnił generał Ihor Obolienski, dowódca 2. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy "Chartia".

Jak dodał, ukraińscy żołnierze od początku obserwowali działania przeciwnika pod ziemią i analizowali stosowane przez niego metody.

- Poznaliśmy ich doświadczenia [...] i przekształciliśmy to zagrożenie w naszą przewagę - podsumował.

"Chartia" określiła operację jako pierwszą na świecie kontrofensywę na taką skalę, która została przeprowadzona pod ziemią.

Ukraińskie media informowały wcześniej o wykorzystywaniu przez rosyjskie wojska podczas działań bojowych podziemnej infrastruktury - nie tylko gazociągów, lecz także rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Przypadki takie odnotowano między innymi pod Awdijiwką w obwodzie donieckim w styczniu 2024 roku, podczas walk o Sudżę w obwodzie kurskim w Rosji w marcu 2025 roku oraz na kierunku kupiańskim w obwodzie charkowskim we wrześniu 2025 roku.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
UkrainaWojskoRosjaWojna w UkrainieWojna na Ukrainie
Czytaj także:
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Ważne strony publiczne wyłączone. Minister ostrzega
BIZNES
booking - daily_creativity shutterstock_2679339791
Fikcyjne noclegi i wyłudzenia. Booking.com pod lupą KE
BIZNES
Rekin Bukangi ponownie wpłynął do kanału w Busan
Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu
METEO
Donald Tusk
"Brama dla polskich firm". Tusk o współpracy biznesowej z Indiami
BIZNES
Steve Witkoff i Władimir Putin
USA rozmawiają z Putinem. BBC wskazuje kluczowy problem
Świat
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Po zderzeniu wypadli z auta, dwie osoby nie żyją
Lubuskie
Sejm
Jak posłowie zagłosują w sprawie zniesienia dwukadencyjności? "Słyszę, że będzie na żyletki"
Polska
imageTitle
"Prowokacja". Rosjanie w Polsce, choć wiedzieli, że nie wystartują
EUROSPORT
Kiedy jąkanie wymaga terapii?
Wstyd, lęk i unikanie. Jak poradzić sobie z jąkaniem?
Anna Bielecka
Wojna w Ukrainie
"Trzeba szybkiej korekty". Generał o bezpieczeństwie Polski
Patryk Michalski, Kamila Grenczyn
shutterstock_2589520365_1
Wracają do Schengen. Komunikat MSW
BIZNES
imageTitle
Kolejna wielka impreza w Polsce
EUROSPORT
Jechał prawie 250 kilometrów na godzinę na drodze ekspresowej S3
"Zajęli policjantów, to można depnąć". Prawie 250 km/h na S3
Wrocław
imageTitle
Start daleko na północy i dobrze znane szczyty. Oto trasa Tour de France 2027
EUROSPORT
Ukradł dwie butelki alkoholu i groził ekspedientce siekierą
Do sklepu przyszedł z siekierą, ukradł alkohol
Szczecin
Tak może wyglądać nowe wejście do stacji metra Centrum
Zaprojektują nowe wejścia do metra. Mają mieć "ekspresyjną geometrię"
Klaudia Kamieniarz
Koralowce z Egiptu
Pamiątka z plaży i składnik kosmetyku przyczyną kłopotów pasażerów
Wrocław
dystrybutor paliwa shutterstock_2084124796
Ceny paliw przed weekendem. Nowe stawki
BIZNES
18-latek uciekał przed policją na hulajnodze
Pościg za 18-latkiem na hulajnodze. Próbować zgubić policjantów
Poznań
Kometa C/2026 S1 na obrazie z teleskopu Euclid
Badał ciemną materię. Zauważył jasny ślad
METEO
Szpital we Francji (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwszy taki przypadek. Zmarł pacjent zakażony wirusem Shamondy
Świat
Martyna Wojciechowska na XXXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
Wojciechowska przepraszała w Sejmie. Wytłumaczyła dlaczego
Polska
imageTitle
Kolejna szansa przed Niewiadomą-Phinney. Poznała trasę Tour de France Femmes 2027
EUROSPORT
Dron uderzył w dach w Lubaczowie na Podkarpaciu
Dron znaleziony w Lubaczowie "ze styropianu, bez cech bojowych". Ale z pakunkiem
Rzeszów
imageTitle
Kolarka zdyskwalifikowana. "Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa"
EUROSPORT
Andy Burnham
Zmiana w opłatach za gaz. Nowy pomysł Burnhama
BIZNES
Kierowca miał prawie cztery promile
Podczas parkowania uszkodził inne auto, miał blisko cztery promile
Szczecin
forum-1145320817
Brak paliwa i żywności, zamknięte szkoły, nieodebrane śmieci. Eskalacja protestów
BIZNES
mężczyzna telefon samotność (PLUS)
Cztery zdania, które sygnalizują samotność. Wskazali je polscy naukowcy
Zdrowie
Premier RP Donald Tusk i premier Indii Narendra Modi
Tusk w Indiach. Powiedział o kluczowych celach wizyty
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica