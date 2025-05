Zmasowany atak dronów na Kijów

Negocjacje Ukraina - Rosja bez przełomu. Ale to "można potraktować jako znak nadziei" Źródło: TVN24

1180 dni temu rozpoczęła się zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę. Stolica Ukrainy, Kijów, była w nocy z soboty na niedzielę celem zmasowanego ataku rosyjskich dronów - poinformowało ukraińskie wojsko. Jak donosi Reuters, w ataku zginęła kobieta, a trzy osoby zostały ranne. Oto najważniejsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie z ostatniej doby.

> Ponad cztery godziny po tym, jak ukraińskie siły powietrzne ogłosiły o północy alarmy przeciwlotnicze dla Kijowa i większości wschodniej Ukrainy, dziesiątki dronów wciąż znajdowały się w ukraińskiej przestrzeni powietrznej i zagrażały zarówno stolicy, jak i innym regionom kraju – przekazało ukraińskie wojsko w komunikacie na platformie Telegram. Świadkowie agencji Reuters w Kijowie i okolicach słyszeli eksplozje, które brzmiały jak działania jednostek obrony powietrznej.

> Co najmniej dziewięć osób zginęło w rosyjskim ataku na autobus z cywilami w okolicy Sum w północno-wschodniej Ukrainie. Cztery osoby zostały ranne - poinformowały w sobotę lokalne władze. "Wszyscy zabici to cywile. Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, w jaki pojazd uderzają. To było świadome zabójstwo cywilów" - skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

> Prezydent Zełenski spotkał się w sobotę w Rzymie z kanadyjskim premierem Markiem Carney'em. Ukraiński przywódca stwierdził podczas spotkania, że Władimir Putin boi się bezpośrednich rozmów. - Czekaliśmy w Turcji na Putina, a on nie przyjechał. Sądzimy, że boi się bezpośrednich rozmów - powiedział Zełenski.

> Kreml poinformował w sobotę, że prezydent Rosji Władimir Putin mógłby spotkać się z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko wtedy, gdy państwa zgodzą się w kilku wybranych kwestiach. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie sprecyzował jednak, jakie kwestie musiałyby zostać spełnione przed takim spotkaniem.

> Sytuacja na Ukrainie i rozmowy na temat zakończenia wojny to główne tematy spotkania premier Włoch Giorgii Meloni z nowym kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w sobotę w Rzymie. - Nie ma żadnej dyskusji na temat wysłania wojsk na Ukrainę - oznajmił szef niemieckiego rządu. - To jest poza wszelką rzeczywistością polityczną. Nie ma żadnego powodu, by o tym teraz mówić. My obecnie działamy na rzecz tego, by doszło do zawieszenia broni - podkreślił kanclerz.

> Prezydent USA Donald Trump opublikował w sobotę na platformie Truth Social wpis, w którym przekazał, że "będzie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w poniedziałek o godzinie 10". "Tematami rozmowy będą: zatrzymanie 'krawawej łaźni', która zabija średnio ponad pięć tysięcy rosyjskich i ukraińskich żołnierzy tygodniowo oraz handel" - czytamy. "Następnie porozmawiam z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a później z różnymi członkami NATO" - dodał.

> Sekretarz stanu USA Marco Rubio odbył w sobotę rozmowę telefoniczną z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem i przekazał apel prezydenta Donalda Trumpa o natychmiastowe wprowadzenie zawieszenia broni - poinformował Departament Stanu. Rubio rozmawiał też o Ukrainie z przedstawicielami Watykanu.

> Siły rosyjskie szkolą w okupowanych częściach Ukrainy osierocone dzieci w zakresie umiejętności wojskowych, przygotowując je do udziału w wojnie przeciwko swojemu państwu - poinformowało ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD), cytowane w sobotę przez agencję Ukrinform.

> Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały składy amunicji 126. Brygady Obrony Wybrzeża Armii Rosyjskiej, znajdujące się w pobliżu miejscowości Perewalne na Krymie – poinformowała w sobotę agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w służbach specjalnych.