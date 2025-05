"Obrońcy są w domu". Wymiana 1000 za 1000 zakończona

Trzeci etap wymiany jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą zakończony Źródło: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że zakończyła się trzecia część wymiany jeńców wojennych między Ukrainą a Rosją. "303 ukraińskich obrońców jest w domu. Trzecia część uzgodnionej w Turcji (z Rosją - red.) wymiany 1000 za 1000 została zakończona" - napisał w mediach społecznościowych. Prezydent poinformował, że z Rosji powrócili do kraju między innymi żołnierze Sił Zbrojnych, Gwardii Narodowej, Straży Granicznej oraz Państwowej Służby Transportu Specjalnego.

Trzeci etap wymiany jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą Źródło: PAP/EPA/STRINGER

> Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że polskie i sojusznicze samoloty zostały poderwane w poniedziałek nad ranem w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. "Jest to druga z rzędu bardzo pracowita noc dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce, z uwagi na obserwowaną ponowną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia rakietowe na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dzień wcześniej, w niedzielę nad ranem, polskie i sojusznicze samoloty również zostały poderwane w związku z atakiem na Ukrainę.

> Według najnowszego raportu Misji Monitorującej Prawa Człowieka ONZ na Ukrainie (HRMMU) kwiecień był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla ludności cywilnej na Ukrainie od września 2024 roku. Zginęło wówczas co najmniej 209 osób, a 1146 zostało rannych.

> Brytyjski tygodnik "Economist" podał, że Rosja nasiliła ataki z powietrza, wystrzeliwując w stronę Ukrainy setki dronów i dziesiątki pocisków balistycznych w ciągu jednego dnia. Jeszcze rok temu 30 rosyjskich dronów lecących na Ukrainę w ciągu jednej nocy było czymś nadzwyczajnym, ale teraz rosyjskie wojsko wystrzeliwuje setki takich maszyn dziennie. W niedzielę Rosja wysłała 298 dronów i 69 pocisków balistycznych.

Jak ocenia gazeta, jeżeli negocjacje dotyczące zawieszenia broni zakończą się fiaskiem, co wydaje się bardzo prawdopodobne, ukraińskie jednostki obrony przeciwlotniczej będą musiały racjonować pociski przechwytujące.

> Prezydent USA Donald Trump w niedzielnej rozmowie z dziennikarzami skrytykował rosyjskiego przywódcę Władimira Putina w związku z nasileniem się bombardować Ukrainy. Następnie powtórzył swoją wcześniejszą diagnozę na portalu Truth Social, lecz posunął się dalej w swojej krytyce. "Zawsze miałem bardzo dobre stosunki z Władimirem Putinem z Rosji, ale coś mu się stało. Zupełnie zwariował! Niepotrzebnie zabija wielu ludzi, i nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane do miast na Ukrainie bez żadnego powodu" - napisał.

Dowiedz się więcej: Trump: Putin zupełnie zwariował

> Kolejna krytyczna wypowiedź z amerykańskiej strony należała do specjalnego wysłannika USA na Ukrainę generała Keitha Kellogga. Zaapelował on do Rosji o natychmiastowe wstrzymanie ognia w reakcji na niedzielny, zakrojony na szeroką skalę rosyjski atak z użyciem dronów i rakiet na cele cywilne. Na platformie X opublikował zdjęcie pożarów w Kijowie i dodał do niego komentarz: "To jest Kijów. Bezmyślne zabijanie kobiet i dzieci w ich domach nocą jest wyraźnym naruszeniem Protokołów Pokojowych z Genewy z 1977 roku mających na celu ochronę niewinnych. Te ataki są haniebne. Zatrzymajcie zabijanie. Zaprzestańcie ognia natychmiast".

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo