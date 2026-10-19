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12 października późnym wieczorem Kijowem wstrząsnęły potężne eksplozje. Pięć rosyjskich rakiet balistycznych uderzyło między innymi w elektrociepłownię w dzielnicy darnyckiej. Rosyjskich pocisków nie tylko nie strącono, ale nawet nie wykryto. Alarmy powietrzne nie ostrzegły przed zagrożeniem, a syreny zawyły dopiero po pierwszych eksplozjach. Sytuacja powtarzała się przez dwa kolejne dni i ponownie ostatniej nocy.

Co się dzieje? "Znowu rosyjski atak balistyczny kilkoma falami w nocy i znowu nie było ostrzeżenia od partnerów" - w poniedziałek rano przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Wykrywanie pocisków balistycznych, atakujących z ogromnych wysokości i z ogromną prędkością, jest niezwykle trudne. Kijów nie ma do tego własnych zdolności, ratują go przede wszystkim dane wywiadowcze przekazywane przez USA.

Spytaliśmy ekspertów, czy Polska byłaby w stanie wykryć takie pociski, gdyby wystrzelono je w naszą stronę.