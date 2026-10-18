Drony uderzyły w Petersburg. Płonie terminal naftowy
W nocy z soboty na niedzielę Ukraina zaatakowała dronami cele w obwodzie leningradzkim. Trafiony został między innymi terminal naftowy w Petersburgu. W zakładzie wybuch pożar - potwierdziły lokalne władze. Ogień widać na opublikowanych w internecie nagraniach z momentu ataku.
Terminal w Petersburgu poprzednio został zaatakowany przez Ukrainę w czerwcu. Jest on jednym z największych obiektów magazynowo-eksportowych paliw w Rosji. Według oficjalnych danych jego przepustowość wynosi 12,5 mln ton rocznie.
Atak Ukrainy na obwód leningradzki
Ukraina zaatakowała również inne cele w okolicach Petersburg. Trafione zostało między innymi centrum danych największego rosyjskiego serwisu społecznościowego VK. Potwierdziła to firma w komunikacie dodając, że mimo ataku serwis działa "w normalnym trybie". Drony uderzyły też w hub logistyczny Ozonu, dużej firmy z branży e-commerce, wywołując pożar.
"Minionej nocy obrona przeciwlotnicza strąciła łącznie 144 drony nad obwodem leningradzkim" - przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Jak poinformował, w wyniku ataków zginęła jedna osoba.