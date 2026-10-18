Świat Drony uderzyły w Petersburg. Płonie terminal naftowy Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Ukraina zaatakowała rafinerię pod Moskwą (20 września 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Anton Gerashchenko/X

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W nocy z soboty na niedzielę Ukraina zaatakowała dronami cele w obwodzie leningradzkim. Trafiony został między innymi terminal naftowy w Petersburgu. W zakładzie wybuch pożar - potwierdziły lokalne władze. Ogień widać na opublikowanych w internecie nagraniach z momentu ataku.

St Petersburg oil terminal and Vkontakte data center on fire after a massive drone attack on Russia's Leningrad region. pic.twitter.com/IBAimctrLb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 18, 2026 Rozwiń Źródło: X/Anton Gerashchenko

Terminal w Petersburgu poprzednio został zaatakowany przez Ukrainę w czerwcu. Jest on jednym z największych obiektów magazynowo-eksportowych paliw w Rosji. Według oficjalnych danych jego przepustowość wynosi 12,5 mln ton rocznie.

Atak Ukrainy na obwód leningradzki

Ukraina zaatakowała również inne cele w okolicach Petersburg. Trafione zostało między innymi centrum danych największego rosyjskiego serwisu społecznościowego VK. Potwierdziła to firma w komunikacie dodając, że mimo ataku serwis działa "w normalnym trybie". Drony uderzyły też w hub logistyczny Ozonu, dużej firmy z branży e-commerce, wywołując pożar.

"Minionej nocy obrona przeciwlotnicza strąciła łącznie 144 drony nad obwodem leningradzkim" - przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko. Jak poinformował, w wyniku ataków zginęła jedna osoba.