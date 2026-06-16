Świat Ukraina atakuje Rosję. Płonie rafineria pod Moskwą Mikołaj Gątkiewicz |

Pożar rafinerii pod Moskwą po ukraińskim ataku Źródło wideo: X/Volodymyr Zełenski

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Ukraina zaatakowała w nocy szereg celów na terenie w Rosji. To pierwsze ataki po tym, jak trafiona przez rosyjskie wojska została Ławra Peczerska - symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej

Ukraińskie drony za cel wzięły przede wszystkim rosyjską infrastrukturę naftową. Jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim. W zakładzie wybuchł ogromny pożar. Na zdjęciach widać, jak dym rozprzestrzeniał się na kilka kilometrów.

На Кубані в Росії після атаки дронів горить нафтобаза https://t.co/lCdv1LgAj3 pic.twitter.com/qqtXIPlit0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2026 Rozwiń Źródło: X/Ukrainska Pravda

Pożar w rafinerii pod Moskwą

Ukraina wysłała też bezzałogowce na rosyjską stolicę. Trafiona została między innymi rafineria Kapotnya pod Moskwą, na terenie której znajduje się największy magazyn ropy naftowej w regionie. Potwierdził to mer Moskwy, według którego w ataku "nie było ofiar". Poinformował też, że co najmniej dwa drony lecące w stronę Moskwy zostały zestrzelone.

O ataku poinformował również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Tym razem obwód moskiewski odczuł zasięg ukraińskich zdolności dalekiego rażenia. Rafineria ropy naftowej została trafiona z odległości 500 kilometrów". Zełenski dołączył do wpisu nagranie, na którym widać pożar w rafinerii.

Jak dodał, "to sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki - i na przeciąganie wojny, która musi się zakończyć".

This time, the Moscow region felt the reach of Ukraine’s long-range capabilities. An oil refinery was hit at a distance of 500 kilometers. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence… pic.twitter.com/TayWYZYjEI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026 Rozwiń Źródło: X/Volodymyr Zelenskyy

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy 172 ukraińskie bezzałogowce - poinformowała państwowa agencja TASS.

W wyniku ataku wprowadzono również tymczasowe ograniczenia ruchu na rosyjskich lotniskach, w tym Moskwa-Wnukowo i Moskwa-Domodiedowo, a także w Soczi, Krasnodarze i Niżnym Nowogrodzie..