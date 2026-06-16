Ukraina atakuje Rosję. Płonie rafineria pod Moskwą
Ukraina zaatakowała w nocy szereg celów na terenie w Rosji. To pierwsze ataki po tym, jak trafiona przez rosyjskie wojska została Ławra Peczerska - symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej
Ukraińskie drony za cel wzięły przede wszystkim rosyjską infrastrukturę naftową. Jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim. W zakładzie wybuchł ogromny pożar. Na zdjęciach widać, jak dym rozprzestrzeniał się na kilka kilometrów.
Pożar w rafinerii pod Moskwą
Ukraina wysłała też bezzałogowce na rosyjską stolicę. Trafiona została między innymi rafineria Kapotnya pod Moskwą, na terenie której znajduje się największy magazyn ropy naftowej w regionie. Potwierdził to mer Moskwy, według którego w ataku "nie było ofiar". Poinformował też, że co najmniej dwa drony lecące w stronę Moskwy zostały zestrzelone.
O ataku poinformował również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Tym razem obwód moskiewski odczuł zasięg ukraińskich zdolności dalekiego rażenia. Rafineria ropy naftowej została trafiona z odległości 500 kilometrów". Zełenski dołączył do wpisu nagranie, na którym widać pożar w rafinerii.
Jak dodał, "to sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki - i na przeciąganie wojny, która musi się zakończyć".
Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy 172 ukraińskie bezzałogowce - poinformowała państwowa agencja TASS.
W wyniku ataku wprowadzono również tymczasowe ograniczenia ruchu na rosyjskich lotniskach, w tym Moskwa-Wnukowo i Moskwa-Domodiedowo, a także w Soczi, Krasnodarze i Niżnym Nowogrodzie..