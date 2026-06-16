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Świat

Ukraina atakuje Rosję. Płonie rafineria pod Moskwą

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Zełenski na X
Pożar rafinerii pod Moskwą po ukraińskim ataku
Źródło wideo: X/Volodymyr Zełenski
Płonie rosyjska infrastruktura naftowa po nocnych atakach Ukrainy. Drony uderzyły w największy magazyn ropy naftowej w regionie moskiewskim, a także w rafinerię w Kraju Krasnodarskim. Zamknięta tymczasowo została część lotnisk, w tym w Moskwie.

Ukraina zaatakowała w nocy szereg celów na terenie w Rosji. To pierwsze ataki po tym, jak trafiona przez rosyjskie wojska została Ławra Peczerska - symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej

Ukraińskie drony za cel wzięły przede wszystkim rosyjską infrastrukturę naftową. Jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim. W zakładzie wybuchł ogromny pożar. Na zdjęciach widać, jak dym rozprzestrzeniał się na kilka kilometrów.

Pożar w rafinerii pod Moskwą

Ukraina wysłała też bezzałogowce na rosyjską stolicę. Trafiona została między innymi rafineria Kapotnya pod Moskwą, na terenie której znajduje się największy magazyn ropy naftowej w regionie. Potwierdził to mer Moskwy, według którego w ataku "nie było ofiar". Poinformował też, że co najmniej dwa drony lecące w stronę Moskwy zostały zestrzelone.

O ataku poinformował również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Tym razem obwód moskiewski odczuł zasięg ukraińskich zdolności dalekiego rażenia. Rafineria ropy naftowej została trafiona z odległości 500 kilometrów". Zełenski dołączył do wpisu nagranie, na którym widać pożar w rafinerii.

Jak dodał, "to sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki - i na przeciąganie wojny, która musi się zakończyć".

Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy 172 ukraińskie bezzałogowce - poinformowała państwowa agencja TASS. 

W wyniku ataku wprowadzono również tymczasowe ograniczenia ruchu na rosyjskich lotniskach, w tym Moskwa-Wnukowo i Moskwa-Domodiedowo, a także w Soczi, Krasnodarze i Niżnym Nowogrodzie..

Źródło: tvn24.pl, Reuters, TASS
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Tagi:
Wojna w UkrainieUkrainaRosjaMoskwa
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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