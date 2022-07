"Podłość nie ma granic". Rosjanie okaleczyli psa i zaminowali go. Z pomocą przyszli saperzy

Ofiarą rosyjskich zbrodni pada nie tylko ludność cywilna Ukrainy, ale również miejscowe zwierzęta. Ukraiński polityk Anton Heraszczenko zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie bestialsko potraktowanego rudego kundla. Jak poinformował, rosyjscy żołnierze znęcali się nad zwierzęciem, a na koniec przymocowali do niego ładunek wybuchowy i pozostawili na śmierć.

Rosjanie zaminowali psa

"Ciągle myślę o tym psie, rudym Foksie. Rosjanie pobili go, połamali mu łapy, wrzucili do dołu ze śmieciami, a później zaminowali i pozostawili na śmierć" - czytamy we wpisie polityka. Na zdjęciu zieloną kreską zaznaczono również niewielki, umieszczony tuż obok psa obiekt, który prawdopodobnie jest ładunkiem wybuchowym.