Świat "Tysiąc za tysiąc". Ukraińcy wracają z niewoli Oprac. Kuba Koprzywa |

Do Ukrainy wróciło 205 jeńców wojennych

"205 Ukraińców wróciło do domu. Dzisiaj z rosyjskiej niewoli powracają żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej. Jest to pierwszy etap wymiany tysiąc za tysiąc" - przekazał Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że wśród uwolnionych są szeregowi, sierżanci i oficerowie. Większość jeńców przebywała w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Bronili Ukrainy w Mariupolu, w tym w zakładach metalurgicznych Azowstal, a także na kierunkach: donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim, kijowskim oraz w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

Prezydent podziękował wszystkim jednostkom, które walczą i przybliżają powrót Ukraińców z niewoli. Wyraził też wdzięczność wobec wszystkich partnerów pomagających w wymianach.

205 Ukrainians are home.

Today, warriors of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the State Border Guard Service are returning from Russian captivity. This is the first stage of the 1,000-for-1,000 exchange.



Among those released are privates, sergeants, and… pic.twitter.com/nhw50vUfZ6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2026 Rozwiń

Trump zapowiadał wymianę

Według Sztabu Koordynacyjnego, najmłodszy z uwolnionych żołnierzy skończył 21 lat, a najstarszy - 62. Byli jeńcy zostaną przewiezieni do placówek medycznych, gdzie przejdą badania, a także zostaną skierowani na dalsze leczenie lub rehabilitację - dodano.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 8 maja trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Zapowiedział, że rozejm obejmie też wymianę dwóch tysięcy jeńców - tysiąc po każdej ze stron.

