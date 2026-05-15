"Tysiąc za tysiąc". Ukraińcy wracają z niewoli
"205 Ukraińców wróciło do domu. Dzisiaj z rosyjskiej niewoli powracają żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej. Jest to pierwszy etap wymiany tysiąc za tysiąc" - przekazał Zełenski.
Prezydent zaznaczył, że wśród uwolnionych są szeregowi, sierżanci i oficerowie. Większość jeńców przebywała w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Bronili Ukrainy w Mariupolu, w tym w zakładach metalurgicznych Azowstal, a także na kierunkach: donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim, kijowskim oraz w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.
Prezydent podziękował wszystkim jednostkom, które walczą i przybliżają powrót Ukraińców z niewoli. Wyraził też wdzięczność wobec wszystkich partnerów pomagających w wymianach.
Trump zapowiadał wymianę
Według Sztabu Koordynacyjnego, najmłodszy z uwolnionych żołnierzy skończył 21 lat, a najstarszy - 62. Byli jeńcy zostaną przewiezieni do placówek medycznych, gdzie przejdą badania, a także zostaną skierowani na dalsze leczenie lub rehabilitację - dodano.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił 8 maja trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej. Zapowiedział, że rozejm obejmie też wymianę dwóch tysięcy jeńców - tysiąc po każdej ze stron.