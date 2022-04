Pentagon: Rosja może użyć broni chemicznej zmieszanej z gazem łzawiącym

Pentagon: staramy się ustalić, co się wydarzyło

- Nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić. Oczywiście podchodzimy do tego poważnie i monitorujemy to. Staramy się zrobić to, co możliwe, by ustalić, co się wydarzyło, jeśli wydarzyło się cokolwiek - oświadczył we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby, odnosząc się do informacji podanych przez ukraiński pułk Azow o użyciu przez Rosję nieznanej substancji chemicznej w Mariupolu.