Pentagon o wywożeniu Ukraińców do Rosji wbrew ich woli. Kijów: wśród nich setki tysięcy dzieci

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Rzecznik Pentagonu John Kirby przekazał w poniedziałek, że USA są w posiadaniu informacji o wywożeniu Ukraińców wbrew ich woli na rosyjskie terytorium. Według amerykańskiego urzędnika, jest to dowód na to, że Władimir Putin "nie akceptuje ukraińskiej suwerenności". Z szacunków Kijowa wynika, że do Rosji wywieziono ponad milion obywateli Ukrainy.

- Nie mogę powiedzieć nic o liczbach, ale z pewnością widzieliśmy wskazania, że Ukraińcy są transportowani z Ukrainy do Rosji. Nie mogę powiedzieć, do ilu obozów, ani jak one wyglądają (...) ale mamy wskazania, że Ukraińcy są zabierani wbrew swej woli do Rosji - oświadczył rzecznik amerykańskiego resortu obrony podczas konferencji prasowej.