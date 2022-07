Analiza: możliwa pauza operacyjna Rosjan i ataki Ukraińców na infrastrukturę okupantów

czytaj dalej

Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer wykluczył powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Jego zdaniem, byłoby to "po prostu receptą na więcej podziałów". Zamiast tego, chce spowodować, by brexit przynosił pożądane korzyści.