Mer Witalij Kliczko: w Kijowie "istnieje ryzyko wielkiego blackoutu"

Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że do Kijowa trafiło nowe uzbrojenie dla obrony przeciwlotniczej. Wyraził nadzieję, że miasto będzie dzięki temu lepiej chronione przed rosyjskimi ostrzałami rakietowymi i atakami z użyciem dronów kamikadze. Ataki te spowodowały potrzebę oszczędzania prądu, między innymi przez Kijów. Kliczko ostrzegł, że stolicy może grozić "wielki blackout".

Witalij Kliczko o sytuacji w stolicy mówił w lokalnej Telewizji Kijów. - Mieliśmy zebranie z wojskowymi i zaznaczyłem, że musimy bronić naszych obiektów energetycznych. (...) Wojskowi zapewnili mnie, że teraz do Kijowa trafił nowy sprzęt obrony przeciwlotniczej i przestrzeń powietrzna będzie lepiej chroniona - powiedział. - Mamy nadzieję, że nie będzie więcej ataków i prowokacji przy użyciu dronów kamikadze i rakiet - dodał.

Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

System zaopatrzenia Kijowa w energię elektryczną działa "w trybie nadzwyczajnym"

Kliczko wcześniej w ukraińskiej telewizji państwowej mówił, że system zaopatrzenia Kijowa w energię elektryczną działa "w trybie nadzwyczajnym". We wszystkich dzielnicach miasta dochodzi do czasowych wyłączeń prądu. - Jeśli nie wystąpią okoliczności siły wyższej, to specjaliści (państwowego operatora) Ukrenerho liczą na usunięcie w ciągu dwóch, trzech tygodni deficytu, wywołanego atakami rosyjskich barbarzyńców na obiekty infrastruktury krytycznej - oświadczył.