Ekspert: Rosja mogła zgromadzić zapasy rakiet, dlatego zintensyfikowała ostrzały

Siły rosyjskie "zgromadziły zapasy" pocisków po pewnej przerwie - oświadczył ekspert do spraw lotnictwa Wałerij Romanenko, którego zacytował ukraiński serwis RBK-Ukraina. W ostatnim czasie Rosja znów prowadzi zmasowane ostrzały Ukrainy.

Wałerij Romanenko cytowany przez ukraiński serwis RBK-Ukraina, oświadczył, że powrót do prowadzenia przez rosyjską armię zmasowanych ataków może być spowodowany tym, że "dawno nie było ostrzałów, a produkcja rakiet w Rosji trwa".

Jak dodał ekspert do spraw lotnictwa, może to też być związane z tym, że Rosjanie zwiększyli liczebność personelu, zaangażowanego w przygotowywanie rakiet.

Służby na miejscu ostrzału w mieście Pawłohrad Zdjęcie z 1 maja 2023 roku PAP/EPA/NATIONAL POLICE OF UKRAINE / HANDOUT

Romanenko zwrócił uwagę, że rosyjskie wojsko zmieniło też charakter zastosowania pocisków. Zauważył, że podczas, gdy wcześniej siły rosyjskie po atakach na miasta oświadczały "sami jesteście winni", "to nie my" itd., to obecnie określają te ostrzały jako "uderzenia odwetowe".