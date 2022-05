Ostrzał rosyjskiej przeprawy na Dońcu. Ukraińcy publikują nagranie

Nagranie to kolejne już ujęcia zniszczonej rosyjskiej przeprawy przez Doniec , które opublikowały ukraińskie siły zbrojne. Na materiale widać częściowo zatopiony most pontonowy, a na obydwu brzegach rzeki stoją spalone wraki rosyjskich pojazdów wojskowych. Uderzenie miało zostać przeprowadzone przez 17. Brygadę Pancerną Ukrainy, kilkanaście kilometrów na zachód od Siewierodoniecka.

Zdaniem BBC, ujęcia znad Dońca to "scena absolutnej dewastacji - próba okrążenia ukraińskiej obrony zakończyła się katastrofalnie". Portal brytyjskiego nadawcy podkreślił, że według niektórych szacunków, Rosjanie w jednym ataku mogli stracić niemal cały batalion pojazdów, czyli nawet około 50. Liczba zabitych żołnierzy nie jest znana.

W codziennej aktualizacji danych wywiadowczych, brytyjski resort obrony przekazał, że "siły ukraińskie skutecznie zapobiegały przejściu Rosjan prze rzekę" Doniec. "Prowadzenie przepraw przez rzekę w warunkach walki jest bardzo ryzykownym manewrem i świadczy o presji, jakiej podlega rosyjskie dowództwo, by dokonywać postępów w operacji we wschodniej Ukrainie" - napisano w komunikacie.

Doniec - kluczowy punkt ukraińskiej obrony

Doniec jest jedną z kluczowych naturalnych przeszkód dla rosyjskiej ofensywy w Donbasie. W rozmowie z "The Times" z końca kwietnia William Alberque, ekspert brytyjskiego ośrodka International Institute for Strategic Studies, w rozmowie z dziennikiem przyznał, że ukraińska armia wykorzystuje rzekę, by opierać o nią swe punkty obronne, na których stara się zatrzymać rosyjską ofensywę.