Ukraina pokazała nagranie. "Atak na Most Krymski jest kontynuowany"

Nagranie z uszkodzenia mostu Krymskiego opublikowane przez SBU Źródło: ssu.gov.ua

Kluczowe fakty: Ukraińska służba specjalna zdetonowała ładunki wybuchowe podłożone pod wybudowanym przez Rosję mostem.

Obiekt powstał po nielegalnej aneksji Krymu.

"Nie ma miejsca dla żadnych nielegalnych obiektów Federacji Rosyjskiej na terytorium naszego państwa" - podkreślił szef SBU.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczyła, że zaatakowała i uszkodziła we wtorek most Krymski, który prowadzi z okupowanego Krymu nad Cieśniną Kerczeńską na Półwysep Tamański w kontynentalnej części Rosji.

SBU uszkodziła most Krymski. "Agenci zaminowali podpory"

"SBU przeprowadziła nową, unikalną operację specjalną i po raz trzeci zaatakowała most Krymski, tym razem pod wodą - przekazała służba na swej stronie internetowej.

W komunikacie wyjaśniono, że operacja trwała kilka miesięcy. "Agenci SBU zaminowali podpory tego nielegalnego obiektu. I dziś, bez żadnych ofiar wśród ludności cywilnej, o godzinie 4:44 rano pierwszy ładunek wybuchowy został zdetonowany - ogłosiła SBU.

Uszkodzony most Krymski Źródło: ssu.gov.ua

Zgodnie z komunikatem w wyniku eksplozji poważnie uszkodzone zostały podwodne podpory mostu na poziomie dna morskiego. Do ataku użyto 1100 kg materiałów wybuchowych w ekwiwalencie trotylowym.

"Most znajduje się de facto w stanie awaryjnym - podkreśliła SBU.

Szef SBU: most jest całkowicie legalnym celem

Operację osobiście nadzorował szef SBU, generał Wasyl Maluk.

"Bóg kocha Trójcę, a SBU zawsze doprowadza swoje plany do końca i nigdy się nie powtarza. Wcześniej dwukrotnie uderzyliśmy w most Krymski - w 2022 i 2023 roku. Dziś kontynuowaliśmy tę tradycję już pod wodą. Nie ma miejsca dla żadnych nielegalnych obiektów Federacji Rosyjskiej na terytorium naszego państwa - cytuje gen. Maluka SBU w komunikacie.

"Dlatego most Krymski jest całkowicie legalnym celem - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wróg wykorzystywał go jako logistyczną arterię do zaopatrywania swoich wojsk. Krym to Ukraina, a wszelkie przejawy okupacji spotkają się z naszą stanowczą odpowiedzią - podkreślił szef SBU.

Potężny wybuch zarejestrowany na nagraniu

SBU opublikowała też nagranie z tej operacji. Widać na nim potężny wybuch, który niszczy podpory podtrzymujące most.

Użytkownicy rosyjskich mediów społecznościowych podali, że ruch na moście został wstrzymany. Kanał "Sewastopol Info" w Telegramie podał o godzinie 16.20 czasu polskiego, że "atak na Most Krymski jest kontynuowany". - (Ukraińcy) przebijają drogę przez zapory (chroniące most przed atakami – red.) – czytamy.

Nagranie z uszkodzenia mostu Krymskiego opublikowane przez SBU Źródło: ssu.gov.ua

Most Krymski został zbudowany w latach 2016-2019 przez Rosję, która nielegalnie anektowała Krym w 2014 roku.

